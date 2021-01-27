HDP'den Bahçeli'ye yanıt: HDP, karşılarında boyun eğecek güç değil
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “HDP kapatılsın” çağrısına “Bu, halkın iradesine pervasızca bir saldırıdır. Bunu kabul etmeyiz. HDP, karşılarında boyun eğecek, saldırıları kabul edecek bir güç değil. Vazgeçsinler” sözleriyle yanıt verdi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de düzenlediği bason toplantısında açıklamalarda bulundu.
BAHÇELİ’YE YANIT
Beştaş, MHP lideri Bahçeli’nin dün grup toplantısında yinelediği “HDP kapatılsın” çağrısına şu sözlerle yanıt verdi:
“Bu, halkın iradesine pervasızca bir saldırıdır. Bunu kabul etmeyiz. HDP, karşılarında boyun eğecek, saldırıları kabul edecek bir güç değil. Vazgeçsinler. Kendi siyasal çalışmalarını bizim partimizi kapatma çağrıları olarak değerlendiriyorlar ama büyük yanılıyorlar.” dedi.
İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine ilişkin Beştaş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yargıtay üyeliği altı gün süren bir taze Anayasa Mahkemesi üyesinden söz ediyoruz. Üstelik 107 Yargıtay üyesi evet oyu vermiş. Daha tanışmamışlar, yüzünü de görmemişler, beraber oturmamış da ama nasıl olmuşsa bir vahiy gelmiş herhalde ve onu Anayasa Mahkemesi üyesi yaptılar.”
Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Esenyurt ve partimize yönelik saldırılarla ilgili yandaş kanallarda bolca propaganda var. Biz bu filmi her gün izliyoruz. Bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor ama temel amacın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siyasal şiddet çeteler eliyle uygulanıyor. En son Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğuroğlu ve diğer gazetecilere dönük saldırılar var. Türkiye'nin gözünün önünde bu saldırılar cereyan etti. Şimdi de partimize yönelik 'alışılageldik' saldırı kampanyası tek merkezden yönetiliyor. Bu, demokratik siyaseti engellemek, polis ve yargı eliyle kriminalize etmektir. Başka bir izahı yoktur. Muhalefeti kriminalize ederek partimiz şahsında aslında siyaset dışına itmeye çalışıyor. Bu yöntem başarıya ulaşamayacak.”
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