HDP'den Gergerlioğlu açıklaması: Ceza iktidar baskısıyla onandı
HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na verilen 2,5 yıllık hapis cezasının onanmasına tepki gösterdi. HDP MYK, "Verilen hapis cezası tamamen siyasi saikler ve iktidarın baskısıyla Yargıtay tarafından onanmıştır" açıklamasını yaptı.
HDP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Yargıtay, milletvekili seçilmesi ve yasama dokunulmazlığı kazanması nedeniyle yargılamanın durması yönünde karar vermesi gerekirken, temyiz incelemesine devam etmiş ve mahkûmiyet hükmünü onamıştır” denildi.
Dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin yargılamasına devam edildiği savunulan açıklamada, Yargıtay’ın onama kararı için “siyasi faaliyette bulunma, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere açıkça aykırıdır” değerlendirmesi yapıldı. Açıklama şu şekilde:
“ÇÖZÜM SÜRECİ” ANIMSATMASI
“Yargıtay ayrıca propaganda konusunda kendi içtihatlarına da aykırı bir karar vermiştir. Bunun nedeni de yine siyasi saikler ve iktidarın baskısıdır. Sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapmış olan ve çözüm sürecine doğrudan katkısı bulunan Gergerlioğlu’nun, alenileşmiş bir haberin içeriğini paylaşmasının propaganda suçu olarak değerlendirilmesi gerek mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay’ın gerekse de Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır.
“PAYLAŞILAN LİNK HALEN HABER SİTESİNDE YAYINLANIYOR”
Üstelik halen yayıncılık faaliyetine devam eden haber sitesinde yayınlanan ilgili haber hakkında herhangi bir soruşturma veya erişim yasağı kararı olduğuna dair karar dosyasında bir belge ve bilgi de bulunmamaktadır. Gergerlioğlu, sadece bir haber linkini paylaştığı için cezalandırılmaktadır. “
AKP-MHP iktidarı, ayrım yapmadan her kesimden insanın haklarını sonuna kadar savunan milletvekilimizi ve ona oy veren Kocaeli halkını cezalandırmak istemektedir. İktidar, yaptığı insan hakları ihlallerinin duyurulmasını istememektedir.”
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