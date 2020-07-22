HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bir kadına cinsel istismarla suçlanan ve HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik için toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, Çelik dosyasını incelemek üzere 5 üyeli alt komisyon kuruldu.
Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bir kadına cinsel istismarla suçlanan ve HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik için toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, Çelik dosyasını incelemek üzere 5 üyeli alt komisyon kuruldu.
Komisyon toplantısı, “gizlilik kararı” tartışmasıyla başladı. Gazeteciler, komisyondan çıkarıldı.
Komisyonda; Tuma Çelik’in dosyasını incelemesi için İçtüzük gereği alt komisyon kuruldu. Alt komisyon üç AKP, bir CHP ve bir HDP’li üyeden oluştu.
Komisyon, konuya ilişkin tüm delilleri inceleyecek. Gerekirse Çelik'i de çağırıp savunmasını alacak. Bir ay içinde rapor sunacak. Karma Komisyon, bu raporu ele alarak dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek. Rapor, Genel Kurul gündemine inecek ve karara bağlanacak. Genel Kurul'daki oylama da gizli yapılacak.
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