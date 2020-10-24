HDP'den İmamoğlu mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyasilerden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.
HDP'li Pervin Buldan da İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İmamoğlu için, "Acil şifa diliyorum Sn. İmamoglu. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum" sözlerini kullandı.
Acil şifa diliyorum Sn. İmamoglu. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum. https://t.co/gTzeQK49s6— Pervin BULDAN (@PervinBuldan) October 24, 2020
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