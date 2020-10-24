HDP'den İmamoğlu mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyasilerden geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:15
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HDP'li Pervin Buldan da İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İmamoğlu için, "Acil şifa diliyorum Sn. İmamoglu. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum" sözlerini kullandı.



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