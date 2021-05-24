HDP'li Çepni'den 'Peker' açıklaması: Video savaşlarından medet ummuyoruz fakat bunları dikkatlice izliyoruz
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Sedat Peker'in yayımladığı videolarla ilgili "Video savaşlarından medet ummuyoruz fakat bunları dikkatlice izliyoruz" açıklaması yaptı.
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'nin gündemine oturan iddialarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ortada bir devlet içi hesaplaşma var. Uzunca zamandır mafyatik ilişkilerle, çete ilişkileriyle yürütülmeye çalışılan çok ulvi kavramlar arkasına sarılmaya çalışılan bir 'beka' edebiyatıyla karşı karşıyayız. Bu 'beka' edebiyatının aslında hangi kirlilikleri, pislikleri, suçları örttüğünü bugün bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"DEVLET İÇİ RANT, SUÇ HESAPLAŞMASI"
"Bu kadar suçun, kirli ittifakın bir arada olduğu koşullarda bu tip bölüşüm kavgalarının çıkmasının çok normal olduğunu" dile getiren HDP'li Çepni, "Şimdi karşı karşıya kaldığımız şey tam olarak devlet içi rant, suç hesaplaşmasıdır" diye konuştu.
VİDEO SAVAŞLARI
"Video savaşlarından" medet ummadıklarını fakat bunları dikkatlice izlediklerini belirten Çepni, açıklamasını şöyle tamamladı: Bunların üzerinden kendi durduğumuz yeri bir kez daha ilan ediyoruz. Milyonların yanındayız ve milyonların halkçı, demokratik, özgür iktidarını kurma mücadelesini yükselteceğiz.
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