HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve yönetici Dilan Kılıç'ın 25 yıla kadar hapsi isteniyor.
HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sanıklar, İstanbul 32. Ağır ceza mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.
NE OLMUŞTU?
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve yönetici Dilan Kılıç, geçen ocak ayında gözaltına alınmıştı. Sağlam tutuklanmış, Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Savcılık HDP yöneticilerine yönelik soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.
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