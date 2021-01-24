HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon

24 Ocak 2021 Pazar, 13:54

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yapan ilçe belediye personelinin sosyal medyada yaptığı paylaşımdan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası dün gece yarısında HDP Esenyurt İlçe binasına girdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğün'den operasyona ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden HDP Esenyurt ilçe binasının bulunduğu Sultaniye Mah. 332.Sokak no:3 sayılı adreste yapılan aramada; terörist başı Abdullah Öcalan posterinin ve resimlerinin bulunduğu, üzerinde YPJ yazılı 30 Abdullah Öcalan posteri, bin afiş, 166 Özgür Halk dergisi, 9 Genç Kadın Bakışı dergisi, 550 Özgür Toplum dergisi, 65 Yurtsever Gençlik dergisi, 70 Genç Kadın dergisi ve çok sayıda kitap,3 harddisk 2 laptop, 2 RVD 2 video kaseti muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu arama işlemine saat 05.45 itibariyle son verilmiştır. HDP ilçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K. isimli şüpheliler 'terör örgütü propagandası' yapmaktan ifadesi alınmak üzere Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği'ne intikal ettirilerek gerekli işlemlere başlanılmış, ayrıca kaçak elektrik tespit edilmiş ve günün nöbetçi savcısı ile görüşülerek Karşılıksız Yararlanma suçundan adli işlem yapılması talimatı alınmış evrak ikmalen istenmiştir. Kaçak elektrik tespit edildiği için BEDAŞ tarafından binanın elektriği kesilmiştir."

HDP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

"Esenyurt İlçe binamıza 23 Ocak 2021 tarihinde gece saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlenmiş, hiçbir yöneticimizin haberi olmaksızın parti binamızın kapısı koçbaşı ile kırılmış, İlçe Eş Başkanlarımız Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alınmıştır.

Esenyurt ilçe binamıza gece vakti Cumhuriyet Savcısının sözlü talimatı ile yapılan bu baskın korsanvari baskındır. Bırakın demokratik hukuk devletinde, asgari yasal koşullarda bile böylesine keyfi ve korsanca baskın asla kabul edilemez. Söz konusu baskın ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 118 ve 119’uncu Maddeleri bizzat savcı ve kolluk eliyle, açıkça ihlal edilmiştir. Bu maddelere göre gece saatlerinde arama yapılamayacağı gibi, kolluk görevlilerinin arama yapabilmesi için Hakim kararı gereklidir. Bu baskın partimize yönelik kumpas operasyonlarının, karalama kampanyalarının yeni bir versiyonudur. Açlık grevleri gerekçesiyle yapılan baskınlar, sayın Öcalan’ın posterleri gerekçe yapılarak düzenlenen saldırılar acizliktir. Sayın Öcalan, Kürt sorununda çözümün adresidir ve devlet tarafından çözüm sürecinde muhatap alınarak bu gerçek teyit edilmiştir.

Bu açık hukuksuzluğu en sert biçimde kınıyor ve kanunsuz emri veren savcı ve uygulayan polisler hakkında gerekli her türlü hukuki işleme başvuracağımızı bildiriyoruz."



