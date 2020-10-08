HDP’li Kars belediye başkan yardımcıları adliyeye sevk edildi
Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan HDP’li belediye başkan yardımcıları ve HDP İl Başkanı ile 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Kars merkezli Ağrı ve Ankara’da eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrı Tekinci, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Digor Belediye eski Başkan Yardımcısı Ş.E. ve Digor eski İl Genel Meclis Üyesi M.Y’nin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 5 kişi sağlık kontrolleri yapılmak üzere önce Harakani Devlet Hastanesi, ardından Kars Adliye Sarayı’na getirildi.
5 kişinin bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
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