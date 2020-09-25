HDP'li Mithat Sancar: Bu bir intikam operasyonudur

25 Eylül 2020 Cuma, 11:54

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘Kobani eylemleri’ soruşturmasında aralarında eski HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin gözaltına alınmasına dair açıklamalarda bulundu.

Sancar'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Bugün gözaltına alınan arkadaşlarımız daha önce de aynı gerekçelerle gözaltına alınmış. Serbest bırakılmıştı. Bütün bu gözaltılar referandum gibi seçimler gibi iktidarın korkusunun yükseldiği dönemde yapılıyor. Partimizin seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bunda etkili olamadılar olamayacaklar.

Bu bir intikam operasyonudur. Yargı uzun süredir olduğı gibi iktidarın sopası kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarını sorumlusu partimiz değildir.

Kobani eylemlerinin aydınlatılması için defalarca mecliste araştırma önergesi sunduk. Fakat bu önergelerin tamamı iktidar partisinin oylarıyla reddedildi. Çünkü hakikat oraya çıkarsa, adil ve tarafsız bir araştırma ve soruşturma yürütülürse iktidar elindeki bu çirkin propagandayı kaybecek. Bunun yerine partimize sistemli bir yalan kampanyası yöneltiyor, psikolojik savaş harekatı yürütüyor. Adalet bakanına defalarca sordum . Kobani eylemleriyle ilgili açılmış kaç soruşturma var? Açılmış kaç dava var? Bu davaların durumu nedir?

Mücadele şimdi daha da yükseğe çıkarılmalıdır. Bunun tam zamanıdır. Geç kalırsak yine kazanacağız ama bedeli daha fazla olacak. Biz biliyoruz kazanırız. Eğer bir araya gelmekte geç kalırsak kazanacağımız gerçeği değişmeyecek. toplum olarak ödeyeceğimiz bedeller ağırlaşacak. Bu toplumun daha fazla bedel ödememesini sağlamak hepimizin görevidir. Eğer mücadeleyi büyütürsek eminim bu faşizan saldırıyı durdurucağız.

HDP bu iktidara son verecek. Bu iktidarın kaybetmesini yine HDP sağlayacak. Bunu en iyi bilen iktidardır . Bunu en iyi bilen bu operasyonları yürütenlerdir. O imzanın sahibi savcı bizim muhatabımız değildir. Bizim muhatabımız iktidardır . Bu operasyonu başlatan savcı bilsinler ki günahlarının ve ayıplarının üstünü hdpye operasyon çekerek örtemezler. Özel hayatla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmak istemem ama bu özel hayatı çok aşmaktadır. Nikahtan sonra soluğu sarayda alan savcının hangi talimatlar çerçevesinde hareket ettiğini biliyoruz.

Yakın bir geçmişe bakınca görecekler ki kumpas davalarıyla iktidara hizmet eden hakimler ve savcılar çok zaman geçmeden kendi uyguladıkları yöntemin kurbanı olacaklar. Hukuku bu kadar çok kolay bir biçimde çiğneyen her kim olursa olsun bu ülkenin yakında kurulacak adil sisteminin içinde mutlaka hesap verecekler. Herkes kısa nefes alıp geçmişe bir göz atsın. Geçmişte yaşananlara şöyle bir baksın.Kimlerin adalet çarklarını imha etmek için harekete geçtiklerini ve aynı çarkın kendilerine bir bedel olarak döndüğünü görsün. Kim ki yargıyı böyle kullanır kim adaleti böyle imha etmeye kalkarsa aynı yöntem kendilerine karşı da operasyonlar yapılır.



