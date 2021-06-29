Bakan Selçuk açıkladı! Nutuk'u yasaklayan müdürün yeni görev yeri belli oldu

29 Haziran 2021 Salı, 11:26

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, Nutuk’un okullarda dağıtılmasını yasaklayan Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal hakkında açılan soruşturmanın sonucunu sordu.

CHP'li Başarır, Bakan Selçuk’tan şu sorulara yanıt istedi:

Kurtuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait Nutuk eserinin öğrencilere dağıtılma izninin verilmemesinin gerekçeleri nelerdir? Böylesine önemli ve değerli bir eseri, öğrencilerin okumasında, bilgi sahibi olmasında ne gibi sakıncalar vardır? Tarikatların, Milli Eğitim’e bağlı okullarda kitaplarının dağıtımına izin verilirken, her öğrencinin başucu kitabı olması gereken Nutuk adlı eserin okullarda dağıtılmasına izin verilmemesi hangi mantık çerçevesinde yasaklanmıştır?

ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI

Selçuk; soru önergesine verdiği yanıtta; Bakkal’ın Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atandığını açıkladı. Selçuk, konu ile ilgili maarif müfettişleri tarafından yürütülen inceleme soruşturma işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nı işaret ettiği yanıtında şunları kaydetti:

10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 319'uncu maddesinde Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın görevleri, ‘Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak’ ile ‘Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak’ olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ders kitabı veya ders kitabı yerine okutulacak eğitim araçlarının inceleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Selçuk, Başarır’ın “Millî Eğitim Bakanlığı’nın amaçlarından biri yurdumuzun kurtarıcısı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrencilere anlatmak değil midir? Bakanlığın amacı tarikat şeyhlerinin hayatlarının ve sapkın düşüncelerinin öğrencilere aşılanması mıdır?” sorusuna ise yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

Mersin’de Çamlıyayla Ülkü Ocakları, bir proje kapsamında okullarda Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserinin sadeleştirilmiş bir özeti olan “Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı eseri dağıtmayı talep etti. Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakkal, talebe şu karşılığı vermişti:

Kitabın 25. sayfasında Osmanlı padişahı Vahdettin'e yönelik 'soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı Hükümetine yönelik 'aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. sayfasında 'Öğretmen sopayla vurmuştur' denilerek öğrencileri olumsuz etkileyebilecek şiddet ve 24. sayfasında yer alan görselde 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde sigara ile gösterilerek' öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek ögelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.