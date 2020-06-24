HDP'li Sancar: İktidar, korkusunu itiraf ediyor

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

HDP’nin haftalık grup toplantısı koronavirüs salgını dolayısıyla verilen aranın ardından dün ilk kez yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “İtiraz eden herkesi hain, hak arayan herkesi terörist ilan ediyor. Korkunun bundan açık ifadesi olabilir mi? Bu, halktan korkunun açık itirafıdır” dedi.

Baroların da kendilerine dayatılanları reddetmek adına yürüdüğünü kaydeden ve gösterdikleri cesaretten dolayı baroları kutlayan Sancar, “Eğer bir iktidar çeşitli toplum kesimlerinin iradesini yok etmek istiyorsa bu iktidar darbecidir. İşte barolara karşı hazırlanan düzenlemeler tam da iktidarın bu darbeci anlayışının yansımasıdır” diye konuştu.