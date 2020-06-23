HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

AA
23 Haziran 2020 Salı, 11:58
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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