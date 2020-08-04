HDP'li vekil Mensur Işık hakkında fezleke!

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke düzenlendi. 'Eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından düzenlenen fezleke ile Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. 8 yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. HDP’den Muş Milletvekili olan Mensur Işık'ın parti ile ilişkisi iki yıl süreyle kesilmişti.



Milletvekili Mensur Işık, 15 Temmuz günü lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Işık, iddiaya göre tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı. Mensur Işık, hastaneye gitmesine izin vermediği eşinin, yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Işık, ağrıları artması üzerine eşini daha sonra özel hastaneye götürdü. Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık'tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

HDP’den Muş Milletvekili olan Mensur Işık’a, eşine şiddet uyguladığı için HDP Merkez Disiplin Kurulu’nca ceza verildi. Parti ile ilişkisi kesilen Mensur Işık’ın, 2 yıl süreyle partiden çıkarıldığı duyuruldu.