HDP'nin yayına çağrılmamasını savunan Ersoy, terör örgütü PKK'nin lideri Öcalan'ın mektubunu yayınlamıştı

16 Haziran 2020 Salı, 20:43

Habertürk Tv'de dün gece yayınlanan ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ ele alındı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve avukat Salim Şen’in katıldığı programda Şen, yıllardır HDP’ye televizyonlarda yer verilmediğini ve HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söyledi.

Avukat Salim Şen, “Bu kadar kriminalize edilmiş bu kadar terörize edilmiş, siyasetin sınırları bu kadar daraltılmış ise herkes kendini bu şekilde demeçlerle ifade etmek zorunda hisseder. Ne manidardır yıllardır HDP konuşulur, hiçbir mecrada HDP gelip kendisini savunamaz ama legaldir. Meclis’te grup toplantısı yapar. Meclis kürsüsünden daha kutsal bir yer var mıdır?” diye sordu.

"BU BİR TERCİHTİR"

Bu sorunun kendilerine de sık sık geldiğini belirten Arslan ise, “Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir. Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler olmuştur” sözleri ile açıklama yaptı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamalarına tepkiler geldi.

Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamasının ardından Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy da HDP'nin programlara çağırılmamasını terörü desteklediğini gerekçe göstererek bir açıklama yayınladı. Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz."

Ancak Ersoy'un 23 Haziran yerel seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarını okuyan Doç. Dr. Ali Özcan'ı programa çıkardığı ortaya çıktı. Özcan, Habertürk ekranlarında HDP'li seçmenlerin ve Kürtlerin CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'na oy vermemeleri için açıklama metni yollayan Öcalan'ın mektubunu okumuştu. Mektup, Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programda, "İmralı'dan yeni açıklama" şeklinde yurttaşlara sunulmuştu.



