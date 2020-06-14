HDP'nin yürüyüş çağrısıyla 8 şehre girişler yasaklandı
HDP’nin Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya yapacağı Demokrasi Yürüyüşü öncesi, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bitlis, Hakkari, Kırklareli ve Van’da girişler yasaklandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliklerinin, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da sona erecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı. Bu çağrının ardından Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ'da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı.
Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.
Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
KORONAVİRÜS GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.
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