Selahattin Demirtaş'tan HDP'nin yürüyüşü hakkında açıklama

14 Haziran 2020 Pazar, 13:46

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin düzenlemeyi planladığı "Demokrasi Yürüyüşü"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

1- Herkese merhabalar. HDP, Edirne ile Hakkari’yi demokrasiye ve barışa olan inanç etrafında Ankara’da buluşturmak için yola çıkıyor.

2- Zorlu ve sıkıntılı bir süreçteyiz. Ancak tüm zorlukları, 82 milyon el ele vererek aşabileceğimizi de biliyorum. İşte HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır.

3- Bu etkinlik başlarken, benim de herkesten özel bir ricam var: HDP’li olmasanız bile, barış ve kardeşlik için yollara çıkan arkadaşlarımdan desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin lütfen.

4- Unutmayalım ki, HDP tüm Türkiye için yollarda olacak. Kışkırtma ve gerilim derdinde olan hiçbir provokatöre asla prim vermeyin. İnanıyorum ki, bu etkinlik huzur içerisinde başlayıp huzur içerisinde sona erecek.

5- Tüm arkadaşlarımın yolu açık olsun. Türkiye’nin önü açık olsun. Barışın yolu açık olsun. Edirne’den Hakkari’ye, tüm kardeşlerime yürek dolusu selam olsun.