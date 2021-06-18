HDP'ye silahlı saldırıya 72 barodan ortak kınama

18 Haziran 2021 Cuma, 19:01

72 baro başkanı, HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu saldırı, toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır" denildi.

Aralarında Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir barolarının da bulunduğu 72 baro başkanı, yayınladıkları ortak açıklama ile HDP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. 72 baro başkanının ortak açıklamasında, "Bu saldırı, toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır" denildi.

Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Siyasi faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir.

Son olarak İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz'ın öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal bütünlük konusundaki kaygılarımızı da artırmaktadır.

Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Yasal mercilerin, bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim edilmesini talep ediyoruz."