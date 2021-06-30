Heavy metal grubu Pentagram KüçükÇiftlik Park’ta

30 Haziran 2021 Çarşamba, 14:35

Fotoğraf: thepentagram.net

KüçükÇiftlik Park’ta rock serisi kapsamında bu kez de metal fırtınası esecek, rock müzik severler açık havada müziğin keyfini yaşayacak. Heavy metal müziğin en önemli gruplarından Pentagram (Mezarkabul), 31 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Epifoni ve URU ortak organizasyonuyla düzenlenen konserde sahneye Cenk Ünnü, Gökalp Ergen, Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Tarkan Gözübüyük ile çıkacak olan Pentagram'ın yıllara meydan okuyan performansı ile KüçükÇiftlik Park’tan yükselen sesler tüm şehri saracak.

1,5 YILLIK ARADAN SONRA

KüçükÇiftlik Park, yıllardır birlikte yürüdüğü ve pandemi yasakları sebebiyle yaklaşık iki yıldır etkinlik yapamıyordu. Sektöre yeniden kapılarını açan Park, müzik severleri keyifli konserlerde buluşturarak sektörün yeniden canlanmasına katkıda bulunacak.

Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak 1000 kişilik sınırlı sayıda oturmalı düzeni ile ağırlayacak. Park’ta Rock konser serisi Ekim ayına kadar en sevilen rock müzisyenleriyle sürecek. Rock konser serisinin yeni isimleri önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam edecek.