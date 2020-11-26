“Hegemonya” filmi: 'Eril şiddet sistemlidir'

26 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Kadına yönelik şiddet denince çoğunlukla akıllara cinayetler, yaralamalar yani fiziksel şiddet geliyor. Ancak çok yaygın, hatta dışarıdan fark edilemeyebilen duygusal, ekonomik ve cinsel şiddet de kadınların en büyük sorunlarından. Toplumsal cinsiyet rolleriyle çok uzun zamandır öğretilmiş, geleneklerle beslenmiş hukukla da cezasız hale gelmiş erkek şiddetine yönelik kısa bir belgesel film hayata geçirildi.

Handan Uslu’nun yönettiği “Hegemonya” belgeseli, hayatın farklı noktalarındaki dokuz kadının hikâyesini, eril şiddeti ve şiddet karşısında kadınların deneyimini ekrana taşıyor. Kadına şiddetin sistematik olarak toplum, medya ve kurumlar tarafından yaratılmasının irdelendiği belgeselde, şiddetin toplumsal ve politik boyutlarının altı çiziliyor. Belgesel, dün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde lansmanını yaptı ve YouTube’da ücretsiz olarak yayımlanmaya başladı.

‘ARTIK ÜZERLERİNE YÜRÜYORUM’

Belgesel, sade ve anlaşılır söyleşilerle Mahinur Aytaç, Ayşe Ece Durmaz, Av. Gül Erdoğmuş, Nesibe Kırış, İris Mozalar, Merve Namlı ve Av. Zeynep Reva’nın deneyimlerini izleyiciye aktarıyor.

Belgeselde yönetmen Uslu’nun kurduğu, aynı zamanda uğradığı şiddetin farkında olmayan kadınları dijital yöntemlerle bilgilendirmeyi amaçlayan “kadinhaklari.org” platformunun çalışmaları da anlatılıyor.

Diğer taraftan belgeselde İstanbul Sözleşmesi’nin önemini de görüyoruz. Son yıllarda kadın mücalesinin elde ettiği kazanımları da dinliyoruz: Trans bir kadın olan İris Mozalar’ın “İki yıl önce beni takip eden erkekten kaçarak uzaklaşırken şimdi arkamı dönüp o erkeğin üzerine yürüyorum ve bağırıyorum” demesi gibi...

‘İYİLEŞMENİN BİR PARÇASI’

Belgeselle ilgili konuştuğumuz Handan Uslu, “Kadinhaklari.org olarak şiddet farkındalığı yaratma ve dijital olarak şiddet gören kadınlara destek olma hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızın evrildiği nokta ‘Hegemonya’. Türkiye’de şiddetin adının olmadığını gördüğümüz bir yerden bu belgeseli hayata geçirdik.

Gerek kadinhaklari.org’daki çalışmalarımız ve gerek hayat tecrübelerimiz ile farkındaydık ki şiddet karşısında kadınlar ortak duygu durumlarından geçiyor.

Kadınların iç muhasebeleri, hesaplaşmaları ve onları bekleyen hukuki yolculuktaki ortaklığın izini sürdük. Kadınlar bize inandılar, güvendiler ve belgeselimiz bu güven ve dayanışma ile yaratıldı. Hikâyelerimizi anlatmak, bizim için iyileşmenin bir parçası. Kadın Hakları Dijital Veri Platformu olarak dijitalde ve internet ekosistemindeki projelerimize devam edeceğiz” dedi.