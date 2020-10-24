Helikopter soruşturmasında avukatlar endişeli: Savcı soracak onlar ‘yok’ diyecek

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Van’ın Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik mezrası kırsalında bir operasyon sırasında gözaltına alınan Osman Şiban (50) ve Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları iddia edilmişti. Servet Turgut hayatını kaybederken, Osman Şiban ise hafızasını kaybetmişti. Turgut ve Şiban’ın avukatı Hamit Koçak dosya açıldığından beri kısıtlılık kararı olduğunu dile getirerek kısıtlılık kararına itirazlarının reddedildiğini söyledi.

‘DOSYA KARARTILABİLİR’

Dosyaya hâkim olamadıkları için olayları, aşamaları takip edemediklerini dile getiren Koçak, “Tahmin üzerine olabilecek olaylar üzerinden taleplerde bulunuyoruz. Bizim elimizde sadece hastaneye ilişkin belgeler var. Gizlilik kararı şüphelilere ve müdafilere getirilir. Biz müştekiyiz. Biz savcıya yardımcı olan tarafız yani. Hal böyleyken soruşturmanın yürütülmesine katkı sağlayamıyoruz” dedi. Dosyanın karartılmasından endişe duyduklarını dile getiren Koçak şöyle devam etti, “Geçmişte böylesi dosyalar hep karartıldı. Savcılık etkili bir soruşturma yürüteceğini söylüyor. Ama öbür taraftan kolluk tarafı savcıya pek de yardımcı olmuyor gibi gözüküyor. Örneğin büyük ihtimal savcı kamera kayıtlarını soracak, onlar ‘yok’ diyecek. Servet Turgut’un otopsisinin yapıldığı binanın önünde askeri üst yetkililerde bulunmuş. Artık savcıyı mı, otopsi ekibini mi etkilemeye çalışıyorlar emin değilim. Dolayısıyla savcının üzerinde bir baskı olduğunu düşünüyoruz.”