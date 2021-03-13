Hem rektör hem de 4 fakültenin dekan vekili olarak atanmıştı... Nihat Hatipoğlu kendisini böyle savundu

13 Mart 2021 Cumartesi, 13:25

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Tıp, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile İslami İlimler fakültelerinin dekanlıklarını da vekaleten yürüttüğüne dair haber sonrası, Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Hakkında çıkan haberin ön yargılı olduğunu öne süren Hatipoğlu, haberle ilgili olarak "Haketmediğimiz bir şekilde çirkin algı oluşturucu şekilde dizayn edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BİZE MAHSUS BİR İŞ DEĞİL"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yeni bir üniversite olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu fakültelere öğrenci almak ve resmi işlemleri yürütmek için dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de profesör şartı gerekiyor. Üniversitemizde şu anda ben dahil üç profesörüz.Yeni profesörler alacağız" dedi, "Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki; senato bu tür işlemleri yapabilsin" ifadelerini kullandı.

Bu durumun yeni kurulan tüm üniversiteler için geçerli olduğunu öne süren Hatipoğlu, "Bize mahsus bir iş değil. Geçici olan bu görevlendirme hocalar alındıkça sona erecek ve her fakülteye ilgili branştan profesörler, dekan olarak atanacaklardır. Bütün üniversitelerde bu metodla akademik kadro oluşturulmuştur bugüne kadar. Bu nedenle ben ve iki profesör hocamız geçici olarak vekaleten dekanlıklara bakacağız" dedi.

"MAAŞ, ÜCRET, ÖDEME ALMADIK"

Söz konusu görevlendirmeler nedeniyle herhangi bir maaş, ücret ya da başka bir ödeme yapılmadığını söyleyen Hatipoğlu, "Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.





Varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde.Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım?? — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) March 12, 2021





"RAMAZAN GELİYOR, ALGI LAZIM"

Bu vekaletlerin kendilerine ekstra yük ve sorumluluk yüklediğini anlatan Hatipoğlu, "Tabii Ramazan geliyor. İllaki algı lazım" dedi.