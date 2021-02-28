Hep para konusuyla gündeme geldi: İşte AKP'li Tamer'in hastane şeceresi

28 Şubat 2021 Pazar, 11:21

AKP Milletvekili İsmail Tamer, çıktığı bir televizyon programında, “Bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını altı ayda bir değiştiriyorlar, arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlinin evinin önünde arabası mevcut” ifadelerini kullanmış, bu sözler tepkilere neden olmuştu.

Tamer tepkilerin ardından yaptığı yeni açıklamada “İnanın o sözleri hangi televizyon kanalında ne zaman söylediğimi bile hatırlamıyorum. Ama ben esas o sözler Apartman görevlileri için söylemiştim” dedi.

Odatv’de yer alan habere göre; Peki, kimdir bu İsmail Tamer?

HASTANE SAHİBİ DOKTOR

1956 yılında Sivas- Şarkışla-Maksutlu Köyünde doğdu. Babasının adı Namık Kaya, annesinin Fatma idi. Sakamet Hanım ile evli ve iki çocuğu var. İlköğretimini Şarkışla’da, ortaöğretimini Kayseri’de tamamladı...

Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Artvin Sağlık Müdürlüğünde ve Atatürk Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1994 yılında Kayseri Tabipler Odası Başkanıydı. Aynı yıl Özel Güneş Hastanesini kurdu.

ÖZEL GÜNEŞ HASTANESİ

1994 yılında Kayseri Düvenönü’nde kuruldu. Daha sonra İnönü bulvarındaki yeni binasına taşındı.. Kurucuları: İsmail Tamer, Hüseyin Darçın, Ömer Akbeyaz, Kübra Darçın, Sevil Kaya Sarıpınar, Fikret Erdal idi.. Fakat hastane 2009 yılında Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık tarafından 8 milyon (O dönem parası ile 8 trilyon) TL’ye satın alındı. Satış iki aşamalıydı... İlk önce Hastane hissesinin yüzde 51’i 4 milyona, kalan yüzde 49’u da İsmail Tamer’den 4 milyona satın alındı...

Dr. İsmail Tamer, AKP iktidarıyla yöneticiliği başladı:

2003 yılında Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi. Sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde illeri koordinatör Başhekimliği yaptı. Ardından hastane patronluğu bitmedi.

MEMLEKET HASTANESİ

“Memleket Hastanesi” 1910 yılında Kayseri’de çıkarılan ilk Türk gazetesinin Erciyes’in imtiyaz sahibi Turanlı Yunus Bekir tarafından halktan toplanan paralarla inşa edilmeye başlandı. Birinci katı 1924 yılında tamamlanan hastane 14 Ekim 1924 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından “Memleket Hastanesi” olarak hizmete açıldı. 1943 yılında devlet hastanesi yapılıncaya kadar hizmet veren bu bina, daha sonra uzun zaman tekel deposu olarak kullanıldı. 1996 yılında Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Belediye binayı yeniden hastane yapılması şartı ile Dedeman grubuna sattı. Onlar da Dr. İsmail Tamer başkanlığındaki Güneş Hastanesine devrettiler. Onarım projeleri yapılırken 3 Şubat 1998 günü sebebi bilinmeyen bir yangında bina tamamen harap oldu. Bunun üzerine İsmail Tamer, Acıbadem Hastanesi ile anlaşarak arsaya modern bir hastane binası yaptırdı. Bugün Acıbadem Hastanesi adıyla sağlık hizmeti veriyor…

BATAKLIĞA YAPILAN HASTANE

Yıl 2015... 2011 yılında ihalesi yapılan, 2014 yılında inşaatının tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi gereken Kayseri Şehir Hastanesi bir türlü bitirilemeyince AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) suçladı...

Şehir Hastanesinin inşaatının bitmemesinin sebebinin TTB’nin açtığı davalar olduğunu ileri sürdü... Hatta... "Bu hastanenin metrekare kirası boş bir AVM'den daha ucuz” dedi.

Bunun üzerine TTB de basın açıklaması yaptı:

-“... Kayseri Şehir Hastanesi için belirlenen alanın gölete yakınlığına dikkat edilmeden, zemin etütleri yapılmadan tahsis işlemi yapıldığı ve alanın bataklık olduğu, arazi üzerinde kişilerin mirasçılık iddiaları olduğu, paydaşlar tarafından davalar açıldığı bilinmektedir...”

-“... Ülkemizde Şehir Hastaneleri ile ilgili en başta gelen sorun hastane binalarının ve donanımının kamuya yüksek maliyetidir. Milletvekili Dr. İsmail Tamer hastane maliyetinde abartılacak bir durum olmadığını belirterek bu hastanenin metrekare kirası boş bir AVM'den daha ucuz açıklamasını yaparak maliyetler hakkında şeffaf olmayan, kafa karıştırıcı bir açıklama da yapmıştır. Oysa şehir hastaneleri için yapılan ihalelerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sabit yatırım tutarı ile yıllık kira bedelleri incelendiğinde; çok yüksek tutarların ödeneceği anlaşılmaktadır. Örneğin:

Kayseri ihalesinde (toplam 1583 yatak) sabit yatırım tutarı 427 milyon TL olan Şehir Hastanesi için 25 yılda toplam olarak 3 milyar 443 milyon TL ödenmesi

öngörülmektedir. Kayseri’de yaklaşık üç buçuk yıllık kirası ile sabit yatırım tutarı

karşılanabilen şehir hastanesi için neden 25 yıl boyunca böylesine fahiş kira

ödenecektir?”

Tartışmalar sürerken ortaya bir fotoğraf çıktı...

GÜLEN'LE FOTOĞRAF

İsmail Tamer 2012 yılında ABD'de FETÖ terör örgütü lideri Gülen'i ziyaret eden politikacılardan biriydi... Hatta fotoğrafta hemen F. Gülen'in sağındaydı...

Sonradan sorulduğunda; “Bizi Meclis Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” dedi.

Güya...TBMM, ABD’de Boston’da FETÖ’nün düzenlediği “Türk Günü Etkinlikleri ve Yürüyüşüne” katılmak için bir grup göndermişti...

Ancak... Bu 12 AKP’li programdan sonra ayrı bir program da yaparak Pensilvanya’ya gitti ve Fetullah Gülen'i çiftliğinde ziyaret etti...

CHP'li Mahmut Tanal bir soru önergesi verdi:

-“Kültür Günleri” programına katılan ve Pensilvanya'da örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüşen 12 AKP Milletvekili, TBMM Başkanlığı tarafından mı görevlendirilmiştir? TBMM Başkanlığı hangi gerekçe ve yasal dayanakla milletvekillerini FETÖ'nün etkinliğine göndermiştir? ABD'ye giden AKP Milletvekillerinin masrafları TBMM bütçesinden mi karşılanmıştır? Ne kadar harcanmıştır? TBMM bütçesinden karşılanmasının yasal dayanağı var mıdır?”

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç sorulara yanıt verdi:

- “Söz konusu yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığının kayıtlarına bakılarak araştırılmış olup 2012 yılında bahse konu ziyaret ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır. Bu kapsamda sorunuzda bahsi geçen milletvekilleri hakkında TBMM Başkanlığı tarafından iddia olduğu şekilde bir görevlendirme yapılmamıştır.”

Ekledi Bilgiç:

“Milletvekillerinin 2012 yılındaki ABD ziyareti, TBMM Başkanlığının bilgisi dahilinde değildir. TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin sadece resmî ziyaretlerini takip etmektedir. Bu kapsamda, ilgi önergenize konu milletvekilinin beyanları, kişisel görüşlerini içermekte olup milletvekilinin bu beyanları hangi saikle yaptığı konusunda TBMM Başkanlığının bilgisi bulunmamaktadır”

Tüm bunlara İsmail Tamer'in yanıtı ne oldu; "Mahmut Tanal FETÖ’cüdür!"

Bu arada İsmail Tamer aslen Sivaslı olmasına rağmen Kayseri'deki Sivaslı Dernekler Federasyonu F. Gülen ile fotoğraf çektirdiği için hemşehrilerini protesto etti, AKP'den atılmasını istedi. Ki bir dönem İsmail Tamer bu platformun başkanıydı...

AKP milletvekiline sahip çıktı.

OĞLUNUN MARİFETİ

Mart 2020... Korona salgını ilk günleri... İsmail Tamer’in oğlu Namık Tamer Twitter hesabından, "Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz" yazınca ortalık karıştı... Öyle ki... Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz gibi çok isimden sert itirazlar geldi:

-"Ak Parti Kayseri Milletvekili @mvitamer'in (İsmail Tamer)'in oğlu Namık Tamer, doktorlarımızın bile bulamadığı bu korona test kitlerini nereden buldu? Hem cevabını istiyoruz hem de hesabını...” deyip #fakiretestyokmu etiketiyle paylaştı.

Twitter’da gündem-TT oldu!

Önce oğul Namık Tamer açıklama yaptı; "Dün paylaştığım görüntüde Covid-19 testi ön sipariş alınır ibaresini son anda fark ettim. Böyle bir ‘corona’ testini aldığım veya sattığım, ticaretini yaptığım bir durum yoktur."

Sonra baba İsmail Tamer açıklama yaptı; “Oğlum Namık Tamer’in WhatsApp durumuna koyduğu Covid-19 testiyle ile ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış, asılsız gerçek dışı olduğu böyle bir ticaretinin olmadığını bu kitlerin Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olduğunu belirtir kamuoyunun bilgilerine sunarım...” dedi.

Sonuçta:

Kayseri Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi’ni birleştirip altyapısı hazır olmadan eğitim hastanesi yaptıran, ikinci basamak sağlık hizmetlerinin özel hastanelere kaymasının yolunu açan eski Özel Güneş ve Kayseri Acıbadem Hastanesi ortağı İsmail Tamer hep tartışmaların odağında oldu. Görünen o ki; asgari ücretliler ile ilgili vahim açıklama yapan AKP Milletvekili İsmail Tamer hep para konusuyla gündeme geliyordu.