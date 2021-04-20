Her ay 2 bin 300 kadın KADES’e başvuruyor

20 Nisan 2021 Salı, 09:38

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında hayata geçirilen ve şiddete mağdur kalan kadınların kolayca ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES uygulamasıyla ilgili istatistiki verilerin açıklanması için İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer önergesinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların konum bilgisini açarak 112, 155, 156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin sevk edildiği bir uygulama olan KADES’in bugüne kadar kaç kişi tarafından kullanıldığının açıklanmasını istedi. Gürer, bu uygulamasıyla emniyet görevlilerinin sevk edildiği olay sayısını da sordu.

33 AYDA 75 BİN BAŞVURU

Gürer’in önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; 81 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Polis Merkezi Amirliklerinde, 24 saat esasına göre görevlendirilen personel tarafından hizmetler yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları halinde olay yerine en yakın ekibin sevk edildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanıma açıldığı 24 Mart 2018 tarihinden 20 Ocak 2021 tarihine kadar 75 bin 592 kadın vatandaşımız ihbarda bulunmuştur” dedi.

GÜRER: “KADES’İ BİLMEYEN ÇOK SAYIDA ŞİDDET MAĞDURU KADIN VAR”

Ömer Fethi Gürer ise KADES’in aile içi şiddet veya kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından önemli olduğuna belirterek, “KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Ancak ülkemizde halen bu uygulamanın ne olduğu, nasıl kullanıldığı gibi konularda bilgi sahibi olmayan çok sayıda şiddet mağduru çocuk ve kadın bulunuyor. KADES uygulamasının daha geniş kesimlerin bilgi sahibi olacağı şekilde tanıtımının yapılması gerekiyor” dedi.

KADIN CİNAYETLERİ ARTIYOR

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin azalmadığı gibi artış gösterdiğine de dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Eşinden, eski eşinden, sevgilisinden ya da hiç tanımadığı erkekten şiddet görüp, bu konuda ilgili mercilere başvurduğu halde, belli bir süre sonra aynı kişiler tarafından saldırıya uğrayan, katledilen kadınların varlığı da bir gerçektir. Bu sorunun çok yönlü olarak ele alınıp, kadına şiddet ve cinayetlerinin önüne geçilmesi için daha ciddi tedbirler ve eğitimin hayata geçirilmesi gerekir” diye konuştu.