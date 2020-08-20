Her gün yenisi ekleniyor... Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlamalar geldi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:41

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen ‘Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısı‘nda Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı.

Bugün itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.

65 yaş üstü vatandaşlar, hastaneden taburcu olup evine dönerken, hekime randevusu olan veya hekim raporu almaları durumunda kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılmak için, cenaze nakline refakat etmek için, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

İl genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklanan 65 yaş üştü vatandaşlar, 1. derece yakını olmayan vatandaşların asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlarına katılamayacak.

DÜĞÜNLERE VE KAMU KURUMLARINA HES KODU İLE GİDİLECEK

Öte yandan alınan kararlar kapsamında, bugün itibari ile en fazla 2 saat sürmesine karar verilen düğünlere HES Kodu ile girilmesine karar verdi. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar il genelinde kamu kurumlarına da HES kodu ile girebilecek. Sokak düğünleri de kaymakamlıklar tarafından uygun görülen okul bahçelerinde yapılabilecek.

Ayrıca, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekipleri’nin oluşturulmasına karar verildi.

Mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişilerin birebir takip edilmesinin sağlanması amacı ile oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri’nde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtar ve azaları, apartman ve site yönetimi temsilcileri görevlendirilecek.

