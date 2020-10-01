Her hafta 207 bebek öldü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin “Geri Kalmışlık Göstergesi Olarak Bebek Ölümleri” başlıklı raporuna göre Türkiye’de son 10 yılda yaşanan ölümlerin yüzde 3’ü henüz 1 yaşını doldurmayan bebeklerden oluştu.
10 yılda yaşanan 134 bin 741 bebek ölümüyle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer alırken 2019’da resmi verilere göre haftada 207 bebeğin yaşamını yitirmesi kaygıları artırdı.
CHP’li İlgezdi “Bir ülkenin gelişmiş olarak kabul edilebilmesi için en önemli demografik göstergelerden birisi de çocukluk çağında yaşanan ölüm hızlarıdır” dedi.
Rapordan veriler özetle şöyle:
- Son 10 yılda 1 yaşını dolduramadan ölen bebeklerin sayısı 134 bin 741. 10 yılda hayatını kaybeden çocukların yüzde 62’sini 1 yaşını dolduramadan ölen çocuklar oluşturdu. 2019’da 10 bin 770 bebek, 365 gün yaşayamadan öldü.
- Son 10 yılda bir gün bile yaşayamadan ölen bebek sayısı 18 bin 193. Bu veriye göre son 10 yılda hayatını kaybeden bebeklerin yüzde 14’ü 1 gün bile yaşayamadı. Bir gün bile yaşayamadan ölen bebeklerin toplam çocuk ölümleri içindeki oranı da yüzde 8 olarak kayıtlara geçti.
- Türkiye, yenidoğan ölüm hızında AB üyesi 27 ve aday 7 ülke arasında Kosova’nın ardından binde 9,3’lük ölüm oranıyla 2. sırada yer alıyor.
- 2010-2018 yılları arasında AB üyesi ve aday ülkelerdeki bebek ölümlerinin yüzde 44’ü Türkiye’de gerçekleşti.
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