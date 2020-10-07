Her ile bir hayalet üniversite!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 09:08

AKP iktidarının, “Her ile bir üniversite” politikasının faturası ağır oldu. Sayıştay’ın üniversitelere yönelik denetimleri ile onlarca bölümde öğrenci ya da akademisyen olmadığı ortaya çıktı. Sayıları son yıllarda katlanarak artan ve eğitim kaliteleri ile tartışmalı hale gelen üniversiteler öğrenci bulamıyor. Sayıştay denetçileri, bazı üniversitelerde öğrenci ya da öğretim görevlisi olmadığı için eğitim verilemediğini tespit etti.

Bazı okullarda on yıla yakın süredir öğrenci bulunmuyor. Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Ulaştırma Yüksekokulu’nun 2014, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun ise 2010 yılından bu yana öğrencisiz olduğu ortaya çıktı.

Hitit Üniversitesi’nde bazı birimlerin binasının dahi bulunmadığı Sayıştay denetimlerine takıldı. Veterinerlik, Turizm ve Diş Hekimliği fakültelerinin binasının bulunmadığı belirlendi. Üniversitede, aralarında Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık ve Sanat Tarihi bölümlerinin de olduğu onlarca bölümün akademik personel yetersizliği nedeniyle pasif durumda olduğu belirtildi. Sayıştay denetçileri akademisyen ya da öğrenci olmadığı için eğitim yapamayan bölümlerin, “İhtiyaç gözetilmeden açıldığı” değerlendirmesinde bulundu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de öğrenci olmadığı için atıl durumda olan fakülteler arasında yer aldı. Üniversite bünyesindeki Bucak Teknoloji ve Diş Hekimliği fakültelerinde hiç öğrenci bulunmadığı kaydedildi.

EĞİTİM YAPILAMIYOR

Sayıştay’ın denetim raporuna göre, öğrencisi, akademisyeni ya da binası bulunmadığı için eğitim yapılamayan diğer bazı yükseköğretim kurumları ise şöyle:

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde personel çalışmasına ve maaş ödenmesine rağmen öğrenci bulunmuyor.

- Muş Alparslan Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi’nde bir öğrenci bile eğitim almıyor.

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü de öğrencisi olmadığı gerekçesiyle eğitim yapamıyor.

- Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Kimya ve Fizik Bölümleri de öğrencisi olmadığı için eğitim faaliyeti gerçekleştirilemeyen bölümler arasında yer alıyor.