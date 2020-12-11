Her mahalleye bir güneş santralı

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Çok sayıda çevre derneğinin, yoksul ailelere kömür dağıtımının durdurulması ve bunun yerine ailelerin bulunduğu semtlere güneş enerji santralları yapılarak ücretsiz elektrik sağlanması istemiyle açtığı dava reddedildi. Avukat İsmail Hakkı Atal, “Hava kirliliği ölüme yol açıyor” dedi ve karara itiraz ettiklerini açıkladı.

Çevre derneklerinin ve Adana Tabip Odası’nın da aralarından bulunduğu çok sayıda kuruluş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na karşı yoksul ailelere ücretsiz olarak dağıtılan kömürlere ilişkin dava açtı. Kuruluşlar, davada kömür yardımlarının durdurulmasını ve yoksul ailelerin bulunduğu semtlere güneş enerjisiyle ısınmanın sağlanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı savunmasında özetle kömürlere ilişkin ilgili kendilerinin olmadığını, husumetin asıl ilgililere yönetilmesi gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da savunmasında güneş enerjisi santralları ile enerji sağlanması hususunun şehir içinde kömür dağıtımı yapılan yoksul ailelerin bulunduğu semtlerde gerçekleştirilemeyeceğini belirterek “hava kirliliğinin kaynağının yoksul ailelere dağıtılan kömürler olduğuna ilişkin somut tespit bulunmadığını” ifade etti. Ankara 4. İdare Mahkemesi davayı reddetti.

‘SON VERİN’

Kuruluşların avukatı İsmail Hakkı Atal, karara itiraz ederek davanın kabulünü istedi. Atal, itiraz dilekçesinde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını en çok artıran sebeplerin başında hava kirliliğinin geldiğini vurguladı. Atal, kömür kullanımının neden olduğu partikül madde kirliliğinin koronavirüs salgınının artmasına neden olduğunu gösteren bilimsel delilleri de dilekçesine ekledi.

Atal, son olarak özetle “kömür dağıtımına son verilmediği - ısınma amaçlı kömür kullanımı yerine kullanılacak başka önlemler alınmadığı takdirde halkın yaşama hakkı ortadan kalkmakta olup kamu yararı için ivedilikle hemen şimdi kömür kullanılmasına son verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.