Her şey Bi’Zeytin’le başladı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:57

Dermatolog Dr. Ömür Tekeli “Bir gün bir zeytin ağacıyla dertleştim. Bana olanları anlattı. Savaşı, barışı, huzura varışı. Ona sıkı sıkı sarıldım. Bir daha seni bırakmam; bırakmayız dedim.”

Muhasebeci Emel Karaca, “Bi’Deniz ve Bi’Ada, kızlarım. Sağlımız, gelecek nesillere bırakacağımız mirasımız Bi’Zeytin…”

İletişimci Yaprak Yapsan, “Bir zeytinin yaprağından başlayarak toprağına, suyuna, rüzgarına, köklerine özgürce dönüş yolculuğu.” Bi’Zeytin’in hikayesi bu cümlelerle başlıyor. Zeytin ağacının uzun ömürlülüğüne, bereketine, birleştiriciliğine inanan 3 kadın arkadaşın hikayesi.

- Bi'Zeytin markasını kurma fikri nasıl oluştu. 3 kadın girişimci olarak nasıl bir araya geldiniz?

Bi’Zeytin’in ilk tohumları “Her Şey Bi’Zeytin İle Başladı” mottosuyla aile bahçelerimizde zeytin fidanlarının dikilmesiyle atıldı. Birlik ve beraberlikle dikilen fidanlar büyüdü, ağaç oldu. Hatta mahsulleri toplandı, sıkıldı ve bizler her yıl o saf zeytinyağını sevdiklerimizle tükettik. Uzun yıllar boyunca kurumsal hayattan elde ettiğimiz deneyimleri Bi’Zeytin’e aktarmaya karar vererek yola çıktık.

- Bi'Zeytin markası kurumsal iş hayatınızın neresinde duruyor?

Hepimiz çok uzun yıllar boyunca kurumsal hayatta çalıştık ve halen daha çalışmaktayız. Bu süreç içerisinde, hepimizin içerisinde doğaya olan aşkımız bizleri farklı bir şeyler yapmaya yönlendiriyordu. Çıktığımız bu yolda, geleneksel üretimi ön plana alarak gelişmiş teknolojik üretimi ihmal etmeden tüketicimizle buluşuyoruz. Böylece hem geleceğimizi hem doğal kaynakları hem de çocuklarımızı koruyoruz.

- Bi'Zeytin olarak ana amacınız nedir?

Bi’Zeytin ailesi olarak üretim kapasitemizi arttırarak, gelecekte başlayacağımız yurtdışı yatırımımız Un’Oliva markasıyla zeytinyağımızı yurtdışına tanıtmak. Ayrıca kullanıcılardan gelen taleplere göre ürün gamımızı çeşitlendirmeyi de hedefliyoruz. Konsensus Gıda bünyesinde arı ve tarım ürünlerini de bünyemize dahil edeceğiz. Kendi çocuklarımızla beraber tüketebildiğimiz doğal ürünlerimizi tüketicimize sunmak en büyük amaçlarımız arasında yer alıyor.

KOMŞU BAHÇEDEKİ KADINLAR

- Zeytin ve zeytinyağı alanında Türkiye'de çokça marka var, sizin farklılığınız nedir?

Diğer muadillerimizden ayrıştığımız en önemli nokta, fidanlarımızın dikilmesinden, ağaçtaki gelişiminde, toplanmasına ve işlenmesine kadar tüm sürecin içerisindeyiz. Nasıl yapıldığını bildiğimiz ürünleri güven ilkesi doğrultusunda ailemiz ve tüketicimizle buluşturuyoruz.

Öte yandan eşit işe eşit maaş ilkesiyle kadın çalışanları destekliyoruz. Arazilerimizde, günlük yevmiye ile çalışanlar arasında yöremizdeki kadın istihdamında bu uygulamayı ilk olarak başlattık. Tasarladığımız komşu bahçe konseptiyle ise, yöremizdeki özellikle kadın girişimcilere ait zeytin ve zeytinyağlarını kalite standartlarımıza uygun şekilde satın alarak pazarlıyoruz. Ayrıca ürün gamımızı sadece zeytin ve zeytinyağı ile sınırlı bırakmıyoruz. Yakında tarım ve arı ürünlerimizi de bünyemize dahil edeceğiz.

- Üretim kapasiteniz nedir? Nasıl bir pazarlama stratejisi izliyorsunuz?

Bi’Zeytin olarak 12 bin litre üretim hacmiyle bahçelerimizde zeytinyağımızı üretiyoruz. Bizim Bahçe ismini verdiğimiz konseptimiz ile 200 dönüm arazi de 12 bin zeytin ağacıyla Bi’Zeytin Bizim Bahçe Zeytinyağını üretmekteyiz. Zeytinlerimizin üretimini gerçekleştirirken İspanyol tipi tarım, iyi tarım uygulamaları, zehirsiz çözümler, sadakat programımız çerçevesinde bağlı müşteri kitlesi yaratma hedefimizle ilk 6 ayda 500 aboneye ulaştık. “Aileye özel zeytinyağı” “Evinizin lezzet tedarikçisi” konseptleriyle sürdürülebilir bir şekilde hizmet yönetimi yapmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi tüketicimize sunarken, kanıta dayalı bir zeytincilik anlayışı uygulamaya çalışıyoruz. Ziraat mühendisi ile ilerliyor ve en iyi ürün alan ülkelerdeki çalışmaları baz alıyoruz. E-ticaret sitemiz üzerinden, Whatsapp sipariş hattımız ve sosyal medya hesaplarımızdan sonra Trendyol, Doğadan Sepetim ve Bir De Tadını Bilsen mağazalarımızı da aktif hale getirerek tüketicimize ulaşıyoruz.

- Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde nerede duruyor, vatandaş ne kadar sağlıklı ürünler tüketiyor?

Türkiye’nin toplam zeytinlik alanı 8.9 milyon dekar. Türkiye, zeytin ağacı sayısı 187 milyon adet ve yıllık ortalama yağ üretimimiz 200-250 bin ton arasında değişiyor.

Özellikle son 1-2 yıldır pandemi dönemiyle hepimiz eskiye oranla yediğimize içtiğimize daha fazla dikkat edip sağlığımızı daha fazla önemser olduk. Bu dönem içerisinde “doğal ve güvenilir” olan gıdayı arama ve bulma eğilimi arttı. Bi’Zeytin olarak bahçelerimizdeki zeytin ağaçlarının yapraklarını toplayarak tüketicimizle buluşturuyoruz. Zeytin ağaçlarının yaprakları da en az zeytin ve zeytinyağı kadar faydalı… Pandemi dönemiyle hepimizin bağışıklığına daha fazla önem verdiği süreçte ürünümüze olan talep de arttı.

CESARETLİ VE HEYECANLI OLUN

- Girişimci olmak isteyen kadınlara neler önerirsiniz?

Kendi işini kurmak hayal ile başlayıp uzun bir yolculuğa kendini hazırlamak. Kendi işini kurmanın, girişimciliğin hikayesicesaretli olmak ve asla pes etmemekten geçiyor. Girişimci adayları çok çalışarak iletişim yeteneklerini geliştirmeli. Sosyal medyayı, teknolojik okuryazarlığı ve dijitali güçlü kullanıyor olmayı, zamanı verimli kullanmalı. Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri çok iyi takip etmeyi ve bu doğrultuda markalaşma yolunda ürün ve hizmeti hedef kitleye ulaştırmayı, amaç edinmeliler. En önemli tavsiyemiz ise cesaretli ve heyecanlı olmalarıdır. Cesaret ve heyecan olmadan, başladığınız hiçbir fikrin veya işin değeri kalmıyor. Fikri olanın kendisine ve yapabileceklerine inanması, çalışkan olması çok önemli bu noktada. Başlamak için bir adım atmak yeterli.



