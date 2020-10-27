Her yıl 40 bin yeni vaka

27 Ekim 2020 Salı, 08:45

TAKD tarafından hazırlanan “Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Uzlaşı Raporu” kamuoyuna açıklandı. Raporla, tüm dünyada en sık görülen ve en çok ölüme sebep olan kanser türü olan akciğer kanseri için tıbbi onkoloji, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji branşlarının “ortak akılla” çalışmasına yönelik bir yol haritası sunuldu.

‘HASTA SAYISI 100 BİNE ÇIKIYOR’

Akciğer kanseri görülme oranlarında dünya ve Türkiye’nin paralel olduğunu belirten Göker, “Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri sonrası ikinci sırada yer alıyor. En çok öldüren kanserler arasında ise birinci sırada yer alıyor. Türkiye'deki yeni vaka sayısı ise her yıl 40 bin yeni hasta. Bu eski hastalarla birlikte 100 bini geçiyor ve bu çok büyük bir rakam. Çünkü akciğer kanserli hastanın maliyeti de çok büyük oluyor” diye konuştu.

‘BİR ARAYA GELMEYE HAZIRIZ’

'Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Uzlaşı Raporu’nun hazırlanma gerekçesine dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Göker, şu değerlendirmede bulundu: “Tüm kanserler için kanser tedavisi tek yönlü branşla gerçekleştirilebilecek bir tedavi değil. Akciğer kanserinin ise özelliği şu; akciğer kanseri Türkye'de en sık görülen ve en çok öldüren kanser türü. Dolayısıyla akciğer kanserinin multidisipliner tedavisine daha hassasiyet gösteriyoruz. Çok branşlı yaklaşımların uzlaşısıyla en iyi tedaviye ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Tanı, tedavi ve izlem diye bölecek olursak hepsinde bu 7 branşın ortaklaşa kararı son derece önemli. Bugün Türkiye'de çoğu merkezde bu zaten yapılan bir uygulama. Yapılmayan ise özellikle daha küçük ve merkezlerde bu 7 branş bir araya gelemiyordu. Koronavirüs sürecinde ise elektronik ortamda bu branşların çok kolay bir araya gelebileceğini öğrendik. Biz Türk Akciğer Kanseri Derneği olarak bu hizmeti vermeye hazırız.”