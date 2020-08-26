"HES bitmeli"
Bölgeye giden CHP heyeti, afet bölgesindeki izlenimlerini Giresun İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısı ile paylaştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Doğanın düzenini bozarsanız doğa da karşılığını verir. AKP döneminde başta Karadeniz yaylaları olmak üzere pek çok alan talan edildi” dedi.
Yağmurun gücünün önüne geçilemeyeceğini fakat can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğine vurgu yapan Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Karadeniz İklim ve Eylem Planı’nda, bölgedeki ve dere yataklarındaki yapılaşmanın doğa olaylarına neden olacağının yazıldığını, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını ifade etti. Öztunç, “İklim krizini derinleştiren ormansızlaştırmadan vazgeçmeliyiz. Derelerin imara açılması ve çarpık kentleşme yanlıştır. En önemlisi de artık HES’lere son verilmelidir” dedi.
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