Heybeliada’daki yıkım uydu görüntülerine yansıdı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:52

Mülkiyeti Darülaceze’ye ait olan 120 yıllık tarihi Sadık Güzel Osman Plajı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün denize çivileme atladığı yer olarak biliniyor. 2001’den beri Green Beach adıyla tarihi plajı işleten İsmail Cevahir, 30 Eylül 2019’da plajda için “basit onarım ve tadilat” izni alındı. İznin ardından 114 ada, 1 parseldeki, 13 bin 782 m2 alanda ağaçlar kesildi, tamamının hafriyat yapılmasıyla şantiye alanına çevrilerek kotlar değiştirildi. Yurttaşların tepkisi üzerine Ekim 2019’da Adalar Belediyesi, “Yapı tatil” tutanağı düzenleyerek projeyi durdurdu. Şirket de kesilen erguvan, ayva ve söğüt ağaçlarının yerine palmiye ağaçları dikeceğini söyledi.



2021 yılı Sadık Güzel Osman Plajı uydu görüntüleri



DÜZELTECEĞİZ DEMİŞLERDİ

Sadık Güzel Osman Plajı’nın yanında olan Asaf Plajı’na da Nisan 2020’de 50 ton beton dökülerek deniz dolduruldu. Yine yurttaşların tepkisi üzerine Adalar Belediyesi, 17 Nisan 2020’de “Yapı tatil” tutanağı düzenleyerek bu çalışmayı da durdurdu.

Kararın ardından gazetemize konuşan plajı işleten Aslan Turizm’in sahibi Emir Uzun da hata yaptıklarını kabul ettiklerini belirterek “Müşterilerimiz için sorun yaratacak yerlerin düzeltilmesi için beton dökecektik. Tek hatamız mikserleri getirip beton dökmemiz oldu. Sorunu gidereceğiz” demişti.

ÇUVALLARLA ÇİMENTO

Projeler durdurulmasına rağmen iki plajda da çalışmanın devam ettirilerek dokunun bozulduğu ortaya çıktı. Tarihi Sadık Güzel Osman Plajı'nda durdurulan proje şirketin girişimleriyle yenilenip Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylandıktan sonra geçen sene sonbaharda tekrar çalışmaya başlandı. Aquapark, havuz dahil birçok yapılaşma tamamlandı. Asaf Plajında ise en son 24 Temmuz 2021’de bu sefer çuvallara çimento konulup denizin doldurularak üzerine kum döküldüğü kaydedildi.



2014 yılı Sadık Güzel Osman Plajı uydu görüntüleri



‘KANUN UYGULANMIYOR’

İki plajın son görüntüsü karşısı tepkili olan ada sakinlerinden avukat Mustafa Lütfi Kıyıcı, alanın adım adım yok edildiğini vurgulayarak, “Kıyı kenar çizgisine müdahale ediliyor. Kıyı kenar dolduruluyor. Kıyılarımız gitti. Küm kurumlar kıyı yağmasına göz yumuyor. Ecrimisil denilen ceza unsuru kira sözleşmesi gibi kullanılıp yasalar çiğneniyor. Kira kontratları yok. ‘Biz cezasını ödedik’ deyip devam ediyorlar. Kanun uygulanmıyor. Yasayı yok saymak suçtur. Şezlonglar buralara konuldu. Eski hali arasında dağlar kadar fark var. Korkunç” dedi.

‘PERVASIZ BİR YIKIM YAŞIYORUZ’

Adalar Savunması’ndan Ömer Suvari ise şu açıklamada bulundu:

“Daha önce ücretsiz olan, herkesin yararlandığı Adalar’ın tüm plajları ve kıyıları günümüzde özel kişi ve işletmelere devredilen birer beach haline gelmiş durumda. Adalar’ın orman kıyı ekosistemi ve doğal kıyı peyzajı denetimsiz ticarileştirme uygulamaları sonucunda büyük ölçüde tahrip edilmiş durumda. Adaların kıyılarında artık plaj yerine beachler, kumsal yerine betonlarlar hâkim. Asaf ve Sadık Bey plajlarında yaşadığımız da bu. Adalar’da kıyı alanlarındaki bitki örtüsü ve ağaçların yok edildiği, kıyıların ticarileştirildiği, betonların üzerine göstermelik ağaç dikimlerinin yapıldığı pervasız bir doğal ve kültürel yıkım yaşıyoruz. Bu uygulamaları yapanların siyasal ve ekonomik bağlantıları da ada sakinleri arasında tedirginlik yaratıyor. Ne belediyeler, ne koruma kurulları, ne de bakanlıklar tüm itirazlarımıza rağmen bu süreci durdurmak için gerekenleri yapmıyor, aksine izinler veriliyor, işletmeler ruhsatlandırılıyor. Ada sakinleri yaşananlara karşı tepkili.”