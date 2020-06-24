Hezarfen Ensemble, Borusan Müzik Evi'nde

24 Haziran 2020 Çarşamba, 16:22

Pek çok defa Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşan Hezarfen Ensemble 2019’da Şevket Akıncı ile sahneyi paylaştığı konserde "Escher Chronicles" albümünü çalmıştı. 2018’de "Fallen Angels", 2015’te de Batı Yakasının Hikâyesi festivali kapsamında Amerikan Postminimalistleri konserinde dünya ve Türkiye prömiyerlerine imza attı.

Çağdaş müziği tanıtmayı kendine hedef edinen Hezarfen Ensemble, kültürlerarası projeler, disiplinlerarası performanslar ve müzisyen buluşmaları yoluyla hem besteciliğin yeni dilini sunuyor hem de “yeni” izleyiciliğin imkânlarını sorguluyor.

Borusan Müzik Evi’nin kıdemli konuğu Hezarfen Ensemble, Borusan Klasik radyo için hazırladığı programlarında, geçmiş yıllardaki konserlerinden çağdaş bir müzik seçkisi sunacak. Programın tekrarı bir sonraki Cuma günü 12.00 ve Pazar günü 21.00’de; tekrarlarından sonra ise, bu seçki Borusan Sanat’ın Spotify hesabında da bulunabilecek.

“Borusan Müzik Evi”nin ilerleyen günlerinde ise Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım, Berke Can Özcan ve Burak Özdemir dinleyicilerlerle buluşacak.

Borusan Klasik’i internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store ve Android (Google Play Store) cihazlarına indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorsanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.



