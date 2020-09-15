Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: "Şeref yoksunu..."

15 Eylül 2020 Salı, 14:57

TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir tepki de TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan geldi.

Geçen yıl Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği için "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan ceza alan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'deki programa geri dönmüştü.

Bu gelişmeler üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu da, Rasim Ozan Kütahyalı için "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkarakak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkoğlu daha önce de Rasim Ozan için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi..." yorumunu yapmıştı.