Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Muharrem İnce ile görüştü

11 Ağustos 2020 Salı, 20:01

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugün Karayalçın ile Çetin'in Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

''Önceki gün Kılıçdaroğlu ile görüşen eski CHP ve SHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, bugün saat 17’de Ankara’da Muharrem İnce ile buluşacak. Çetin bana şunları söyledi: Görüşmeyi biz istedik. İnce’ye ‘Ayrılma, partide kal, mücadeleni partide sürdür’ diyeceğiz.

Çetin ve Karayalçın’ın Muharrem İnce ile görüşmesi bitti.İki ağabey, İnce’ye şöyle dedi: 'Perşembe günü basın toplantısı yapma. Yapacaksan da masayı devirme. Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz.' İnce şöyle dedi: “Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu’yu dolaşacağım.''