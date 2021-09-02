Hikmetyar, Erdoğan'la fotoğrafı ile ilgili konuştu

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:32

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan'ı hakimiyet altına aldığı günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Öte yandan Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 1985 yılında çekilen fotoğraf hakkında konuştu.

Televizyon seyredilmesinin, müzik dinlenilmesinin, sinemaya gidilmesinin haram olduğunu savunan ve üniversite döneminde kadınların yüzüne kezzap attığı iddia edilen Hikmetyar, "Afganistan halkı da ülkenin kalkınmasında, özgür şekilde ayakta durmasında Türkiye’nin desteğini istiyor” dedi.

Yeni Şafak'tan Ayşe Mine Alioğlu'nun haberine göre, Erdoğan'la çekilen yıllar önceki fotoğrafa da değinen Hikmetyar, "Erdoğan'a muhalif olanların bu kareyi nasıl istismar ettiğini de hatırlıyorum. 'Bu büyük bir teröristtir. Erdoğan en büyük teröristi koruyor, arkadaşlık ediyor' demişlerdi. İstismar ettiler" ifadelerini kullandı.