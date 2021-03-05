Hilafet çağrısına suç duyurusu: "Şeriat-ı Garra-i Muhammediyye'yi ilan edeceğimiz günler yakındır" demişti

05 Mart 2021 Cuma, 18:20

Hilafetinin kaldırılmasının 97. yılında Yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tunç, “Sanıyor musunuz ki Hilafet yeniden bu topraklara hâkim olmasın. Ömrünü Rızayı İlahiye adamış bir İslam Halifesinin gölgesinde, Şeriat_ı Garra-i Muhammediyye’yi ilan edeceğimiz günler yakındır. Çünkü Allah nurunu tamam edecek. Cenk, Cihad, Şehadet” paylaşımı yapmıştı.

HKP avukatları, söz konusu paylaşımında dolayı Yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tunç ve YRP İl Gençlik Teşkilat Başkanı Ömer Seven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK" SUÇLAMASI...

HKP avukatları, Tunç ve Seven'in, “Devlete Karşı Savaşa Tahrik”, “Anayasayı İhlal”, “Suçu ve Suçluyu Övme”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Kanunlara Uymamaya Tahrik” ve “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarını işlediklerini ileri sürdü. Başsavcılığa verilen dilekçeye Sadık Tunç ve Ömer Seven’in Twitter paylaşımlarına ilişkin görseller de eklendi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, suç duyurusunun ardından İzmir Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Çolak şunları söyledi:

“Toplumda bir ayrışmaya, bir boğazlaşmaya zemin hazırlayıcı çağrılar yapılmıştır... Aslında bizim yaptığımız suç duyurusu ile ilgili kendiliğinden savcıların harekete geçmesi gerekir. Çünkü en küçük bir siyasi eleştiride sanal devriye timleri hemen devreye geçerek Tayyip Erdoğan’a hakaretten, Cumhurbaşkanına hakaretten sürekli soruşturma açanlar bu ülkede Devrim Kanunları’nın yıldönümünde hilafet çağrısı yapanlara karşı sessiz kalmaktadırlar.”

"MEYDAN BOŞ DEĞİL"

Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın’ın Anayasa’dan Laiklik ilkesinin çıkartılması yönünde paylaşım yaptığını da hatırlatan Çolak, “Ayasofya İmamı da benzer bir suçu işlemiştir. Dolayısıyla bu suçlar cezasız kalmaktadır. Bu nedenle meydanın boş olmadığını göstermek için bu suç duyurularını yapıyoruz” dedi.