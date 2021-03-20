Hilal Kaplan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine tepki gösteren Şevval Sam'a hakaret
Pelikancı Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından tepki gösteren sanatçı Şevval Sam'a hakaret etti.
Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilmesine tepki gösterdi. Sam, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın. Orta çağa dönüyoruz. Orman kuralları geçerli artık' dedi.
Hilal Kaplan Şevval Sam'ı bu eleştirisi nedeniyle hedef alarak 'gerizekalı' şeklinde hakaret etti. Kaplan, "11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge" mesajını paylaştı.
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