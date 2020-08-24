Hindistan'da bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir binanın çökmesi sonucu en az 90 kişi enkaz altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir binanın çökmesi sonucu en az 90 kişi enkaz altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Mumbai'ye bağlı Mahad kasabasında 47 daireden oluşan bir bina çöktü. Binanın çökme nedeni henüz bilenemezken en az 90 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Böyleye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yetkililer, Muson yağmurları döneminde binaların aşırı yağış karşısında zayıfladığı bu nedenle de bina çökme olaylarının çok yaygın görüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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