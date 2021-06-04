Elon Musk'ın partneri Grimes: Komünizme giden en kısa yol yapay zeka
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın sevgilisi Grimes komünizmi, "Kimsenin çalışmadığı bir sistem" olarak tanımlarken yapay zekanın komünizme giden en kısa yol olduğunu söyledi.
Elon Musk'ın kız arkadaşı müzisyen Grimes bir TikTok yayınında açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en zengin insanlarından biriyle birlikle olan Grimes, komünizme giden en kısa yolun yapay zekadan geçtiğini söyledi.
NTV'de yer alan habere göre Grimes, "Komünistlere bir önerim var. Tanıdığım birçok komünist yapay zekadan hoşlanmıyor. Ama eğer düşünürseniz yapay zeka aslında komünizme giden en kısa yol" dedi.
Grimes açıklamasının ardındaki akıl yürütmeyi de TikTok kullanıcılarıyla paylaştı.
Grimes sözlerini şu ifadelerle sürdü:
"Hiç kimsenin çalışmak zorunda olmadığı bir durumu anlıyoruz. Herkesin ihtiyaçları karşılanıyor. Yapay zeka tarımı otonom hale getirebilir, sistemin yolsuzluğunu egale edebilir ve böylece bizi gerçek eşitliğe yakın bir noktaya getirebilir."
Elon Musk'la X Æ A-Xii Musk adında bir çocuğu olan müzisyen Grimes, yapay zekanın doğru uygulandığında teorik olarak bolluk problemini çözeceğini söyledi.
Grimes, "Kolektif tarım hariç komünizm hakkında her şeyi yapay zeka sağlar. Dürüst olalım zorunlu tarım o kadar da çekici değil" şeklinde konuştu.
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