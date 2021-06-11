Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

68 kuşağının devrimci öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş’in, bilinmeyen bir fotoğrafı daha gün yüzüne çıktı. Fotoğrafı, Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, sosyal medyadan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 10:46
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemedeki ilk duruşmasından fotoğraflar paylaştı. 

Enver Gezmiş paylaştığı fotoğrafa "Bu fotoğraf 50 yıl boyunca bir kenarda kalmış, herkesin görebilmesi için düzenleyip yayınlamak istedim. Fotoğraf 12 Nisan 1971 tarihinde, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında Ergin Konuksever tarafından çekilmiş" notunu düştü. 

Gezmiş'in paylaştığı fotoğraf şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler