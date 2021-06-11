Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

11 Haziran 2021 Cuma, 10:46

Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemedeki ilk duruşmasından fotoğraflar paylaştı.

Enver Gezmiş paylaştığı fotoğrafa "Bu fotoğraf 50 yıl boyunca bir kenarda kalmış, herkesin görebilmesi için düzenleyip yayınlamak istedim. Fotoğraf 12 Nisan 1971 tarihinde, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında Ergin Konuksever tarafından çekilmiş" notunu düştü.

Gezmiş'in paylaştığı fotoğraf şu şekilde: