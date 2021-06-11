Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
68 kuşağının devrimci öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş’in, bilinmeyen bir fotoğrafı daha gün yüzüne çıktı. Fotoğrafı, Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, sosyal medyadan paylaştı.
Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in hiç yayımlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı. Deniz Gezmiş'in akrabası Enver Gezmiş, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemedeki ilk duruşmasından fotoğraflar paylaştı.
Enver Gezmiş paylaştığı fotoğrafa "Bu fotoğraf 50 yıl boyunca bir kenarda kalmış, herkesin görebilmesi için düzenleyip yayınlamak istedim. Fotoğraf 12 Nisan 1971 tarihinde, Deniz Gezmiş'in çıkarıldığı mahkemenin ilk duruşmasında Ergin Konuksever tarafından çekilmiş" notunu düştü.
Gezmiş'in paylaştığı fotoğraf şu şekilde:
İlgili Haberler
- İlk kez renklendirdi! İşte Deniz Gezmiş'in 50 yıl önce çekilen fotoğrafları
- Devrim yolcusu üç fidan: Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 49. yılında anılıyor
- Devrimci hareketin sembol ismi Deniz Gezmiş, 74. doğum gününde anılıyor
- Deniz Gezmiş'in ilk kez yayınlanan fotoğrafları renklendirildi
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Öz oğluna istismarda bulunan baba tutuklandı
- Çukur oyuncularına suç duyurusu
- Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş açıklaması daha
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Peker'in Youtube geliri gündemde
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi