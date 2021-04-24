Hindistan'da oksijen sıkıntısı: 25 korona hastası hayatını kaybetti

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:42

Hindistan'da son günlerde dünya genelindeki en yüksek vaka sayısı kaydediliyor. Ülkedeki bir hastanede oksijen cihazı yetersizliğinden dolayı 25 koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, ülkenin Delhi kentindeki Jaipur Golden Hastanesi Direktörü Dr DK Baluja, hükümetin hastaneye ayırdığı 3,5 ton tıbbi oksijen cihazının dün saat 17.00'de kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Cihazların kendilerine gece yarısı ulaştığını belirten Baluja, geçen bu sürede Covid-19 tedavilerinde oksijen tüpüne gereksinim duyan 25 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Baluja, hastanedeki en az 215 hastanın durumunun ağır olduğunu ve tedavilerine oksijen desteğiyle devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Jaipur Golden Hastanesi'nden, olayla ilgili Delhi Yüksek Mahkemesi'ne yapılan savunmada, hastanede kısa bir süre içinde büyük bir insani trajedi yaşanabileceği kaydedildi.

Oksijene çok ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen savunmada, "Lütfen hayatları kurtarın. Lütfen" ifadesi kullanıldı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da, 16 milyon 610 bin 481 vaka tespit edildi. Ülkede, 189 bin 544 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.