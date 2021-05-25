Hindistan'da siyah ve beyaz mantardan sonra sarı mantar vakası görüldü

25 Mayıs 2021 Salı, 16:47

Vaka, vilayetin Delhi şehrine komşu olan Ghaziabad şehrindeki bir hastanede görüldü.

KBB uzmanı Dr. B.P. Tyagi, 45 yaşındaki bir erkeğin siyah, beyaz ve sarı mantar enfeksiyonlarına yakalandığını söyledi. ANI haber ajansına konuşan doktor “Sarı mantar genellikle sürüngenlerde bulunur. Bunu bir insanda ilk defa görüyorum” ifadelerini kullandı.

Mantarın Amfoterisin B ilacıyla tedavi edilebileceğini fakat tedavinin siyah ve beyaz mantar enfeksiyonlarına göre daha uzun süreceğini söyledi.

Dr. Tyagi sarı mantar enfeksiyonun belirtileri arasında vücutta uyuşukluk ve iştah azalması olduğunu söyledi.

Hastanın oğlu, IANS haber ajansına babasının Covid-19 tedavisi gördüğünü ve iyileşmekte olduğunu söyledi. “Son iki-üç gün içinde gözleri şişmeye başladı ve birdenbire tamamen kapandı. Burun kanaması ve idrar kaçırma başladı” dedi.

Vaka, Hindistan'ın, Amfoterisin B kıtlığı yaşanırken Covid-19 hastalarında siyah mantar enfeksiyonlarındaki artışla mücadele ettiği dönemde görüldü. Sağlık Bakanlığı pazartesi yaptığı açıklamada, Hindistan'da şu ana kadar 5 bin 424 siyah mantar veya mukormikoz vakası bildirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 5 bin 424 vaka arasında 4 bin 556 hastanın Covid-19 enfeksiyonu geçmişi olduğunu söyledi. Sağlık yetkilileri mantar önleyici ilaç eksikliğini gidermeye çalıştıklarını aktardı.

Mukormikoz havada bulunan "mukormisetler" adlı bir grup küfün neden olduğu bir mantar enfeksiyonu. Solunduktan sonra enfeksiyon hastanın sinüs boşluklarını, akciğerlerini ve göğüs boşluğunu etkileyebilir.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 için steroid tedavisi gördükten sonra bu hastalıklara sahip olanlar da dahil diyabet veya zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerin mukormikoz kapma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Aynı zamanda, Hindistan'ın Bihar ve Madhya Pradeş vilayetlerinden de beyaz mantar vakaları bildirildi. Doktorlar, bu mantar enfeksiyonunun düşük bağışıklıktan veya insanların küf içeren şeylerle temas etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe