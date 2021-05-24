Hindistan'ı alarma geçirdi: Kara Mantar Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:07

"Kara mantar" olarak da bilinen nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor. Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.



KARA MANTARIN NEDENİ STEROİD Mİ?

Doktorlar, salgının şiddetli Covid-19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor çünkü ilaçlar bağışıklığı azaltıyor ve kandaki şeker seviyelerini yükseltiyor. NTV'nin haberinje göre, "kara mantar" salgını, dünyanın en yüksek sayıda günlük Covid-19 enfeksiyonu ile baş etmeye çalışan hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için için özel koğuşlar oluşturuyor. Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.

HER İKİ GÖZÜNÜ KAYBEDEN HASTALAR VAR

Diğer taraftan pandemiden önce doktorlar yılda üç ile dört vaka görüyorlardı. Şimdi, günde altı kara mantar vakasına bakıyorlar. Bazı uzmanlar, 20'li yaşların başındaki her ikİ gözünü kaybeden hastalarının olduğunu bildirdi. Ayrıca nadir görülen mantar hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaç amfoterisin B ilacının da tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

İLAÇ TÜKENİYOR

Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

Güneydeki Kerala ve Karnataka eyaletleri ise kara mantar hastalığının yayılmasını önlemek için Covid kısıtlamalarını sertleştirdi.

GÖZ ALINMAZSA İLTİHAP BEYNE YAYILABİLİR

Öte yandan, mukormikoz geliştiren 7 binden fazla insanın çoğunun hastalığa Covid-19 ile mücadelesi esnasında veya sonrasında yakalandığı belirtildi.

"Kara mantar" hastası 54 yaşındaki Anıl Wankhede, Covid tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildikten sonra baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a yardım almaya çalıştığı sırada sağ gözünün kapandığını söyledi. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede’ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi.Nair, "Tüm dokuyı, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm igözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların ayatlarını kurtaramayız" dedi.