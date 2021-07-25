Selçuk açıkladı: 14 personel bakan müşaviri kadrosunda
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 personelin bakan müşaviri kadrosunda çalıştığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bakanlıktaki müşavir ve danışman sayısıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 personelin müşavir kadrosunda görev yaptığını açıkladı.
Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:
“Müşavirlerin 7’si 703 sayılı KHK’nın geçici 33’üncü maddesi kapsamında araştırmacı kadrosuna, 3’ü başkan ünvanlı kadrosuna atanmıştır. Ayrıca, 1’i emekliye ayrılmıştır, 2’si görevinden çekilmiş, 3’ü kurumlar arası naklen atama yoluyla başka kuruma atanmıştır. 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle 14 personel Bakan Müşaviri kadrosunda görev yapmaktadır.”
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