Hindistan’da vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altında

09 Haziran 2021 Çarşamba, 00:00

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan’da günlük vaka sayısında düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 86 bin 498 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 28 milyon 996 bin 473’e yükseldiği bildirildi.

Ülkede son kaydedilen vaka sayısı ile 63 gün sonra ilk kez vaka sayısı 100 binin altına düşmüş oldu. Hindistan’da günlük vaka sayısı 7 Nisan’da 100 binin, 15 Nisan’da 200 binin, 22 Nisan’da 300 binin, 1 Mayıs’ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte 2 bin 123 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının 351 bin 309’a yükseldiği ifade edildi. Ülke genelinde şu ana kadar toplam 27 milyon 341 bin 462 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 26 gündür yeni vaka sayısını geçerken, iyileşme oranı yüzde 94.29 olarak açıklandı.

Yaklaşık 1.4 milyon nüfusa sahip ülkede Ocak ayında başlatılan aşılama programında şu ana kadar 236 milyon 198 bin 726 doz aşı yapıldı. Yalnızca Pazartesi günü toplam 3 milyon 364 bin 476 doz aşı uygulandığı ifade edildi.

