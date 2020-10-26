Hızını alamayan AKP'li Belediye Başkanı "laiklik" için boykot çağrısı yaptı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısının ardından Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çöl boykot edilecek ürünler listesi paylaştı. Çöl'ün paylaştığı listede "laiklik" de yer aldı.
AKP'li Belediye Başkanı Çöl, Erdoğan'ın boykot çağrısına destek vererek, Fransız malları olduğunu iddia ettiği bir boykot listesi paylaştı. Çöl'ün paylaştığı listenin başında ise 'laiklik' yer aldı.
Çöl paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız Fransız malları ile ilgili boykot çağrısı yaptı. Bize de uygulamak düşer. Listede eksik marka varsa aklınıza gelen, lütfen yoruma ekleyin" dedi. Listede "laiklik" olması nedeniyle gelen tepkilere ise "Aramızda ne kadar Fransız varmış böyle... Bir 'boykot' dedik, hemen saldırmışlar" yanıtını verdi.
Çöl'ün paylaştığı görsel şöyle:
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