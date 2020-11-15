Hizmete girmeden çöktü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Mart ayında ihale edilen ve Mayıs ayında yapımına başlanan Develan hattındaki grup yolu Çal Mahallesi’ndeki Çalköy Köprüsü geçtiğimiz günlerde çöktü.

Cemil Ciğerim
15 Kasım 2020 Pazar, 02:00
Hizmete girmeden çöktü
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Çevre sakinleri köprünün giriş ve çıkış kısmında iki ayaklı olarak yapıldığını, ortasında taşıyıcı kolonların bulunmadığını ve dökülen betonun ağırlığına dayanamayarak çöktüğünü belirtti. CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, 10 mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayacak olan ve hizmete açılmadan yıkılan köprüde bulundu. Bayburtlu, “Kendi ağırlığını bile taşıyamayan bu köprüye, teknik açıdan kimler izin verdiyse, bu köprüyü kullanacak olan hemşehrilerimizin canına kast etmişlerdir. Köprü ayaklarının hangi yönlere bakacağı konusunda bile hata yapılmış. Vatandaşın paralarının çöpe gitmesine sebep olan bu olayda bütün sorumlulardan hesap sorulmalıdır” dedi. 


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