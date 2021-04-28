HKP avukatları Erdoğan'ın diploması hakkında üniversiteye başvurdu

28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:15

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan başvuruda 8 soru sorunun cevaplandırılması talep edildi.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde YSK’ye ibraz ettiği diplomanın tartışmalı olduğu hatırlatılan dilekçede, “Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi Diploması olduğu dile getirilmektedir. Yani tartışılan sadece üniversite diploması değil lise diplomasıdır da aynı zamanda” denildi.

“Erdoğan’ın Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendiği” belirtilen dilekçede, “Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“TARTIŞMALARIN ALEVLENMESİNE NEDEN OLMUŞTUR?”

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi: “Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemden düşmeyen diplomasına ilişkin her ne kadar 04.06.2016 tarihinde, Marmara Üniversitesi bir “diploma” yayınlayıp açıklama yaptıysa da bu açıklama iddiaları ve soru işaretlerini gidermemiş tam tersine tartışmaların daha da alevlenmesine neden olmuştur.”

“3 YILLIK OKULU 7,5 YILDA MI BİTİRMİŞTİR?”

HKP Avukatları, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 4’üncü, 5’inci ve 11’inci maddelerine dayanarak Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne şu soruları yöneltti:

1-Recep Tayyip Erdoğan 1973’te Aksaray Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt yaptırırken Eyüp Lisesi diploması Akademi’ye gönderilmiş midir? Aksaray Akademisi sonradan Marmara Üniversitesi haline dönüştüğü için Marmara Üniversitesi’nde, Tayyip Erdoğan’a ait bir sicil dosyası mevcut mudur ve bu dosyada Eyüp Lisesi diploması var mıdır?

2-Recep Tayyip Erdoğan iddia edildiği gibi 1973 yılında 3 yıllık Akademi’ye girmişse 1976 yılında mezun olması gerekir. Ancak mezuniyet tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandığına göre 1981’dir. Yani Recep Tayyip Erdoğan 3 yıllık okulu 7,5 yılda mı bitirmiştir?

3-Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi neden mühürsüz ve resimsizdir? Ayrıca belge üzerinde neden iki tane numara vardır?

4-İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden alındığı iddia edilen Mezuniyet Belgesi’nde mezuniyet yılı 1981, mezuniyet dönemi ise Şubat yazılmıştır. Akademide “Şubat” diye bir dönem var mıydı? Yoksa o dönem “Yaz ve Güz” dönemleri varken, şu anki mevcut sistemde “Bahar ve Güz” dönemleri mi vardır?

5-Tayyip Erdoğan’ın geçici mezuniyetindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası ile diğer geçici mezuniyet belgelerindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası neden farklıdır?

6-Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği 1981 tarihinde “Marmara Üniversitesi” kurulmuş mudur? Yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” hangi tarihte kurulmuştur?

7-Üniversite öğrencilerinin diploma derecesinin, okulunun kaç dönem, kaç yıl olduğunun açıkça görüldüğü belge Transkript belgesidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın, üniversite kayıtlarına dayanan“ transkript (Not dökümü Çizelgesi) var mıdır?

8-Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu iddia ettiğiniz bölüm kaç yıllık eğitim vermektedir ve Recep Tayyip Erdoğan kurumunuzda toplam kaç yıl eğitim almıştır?

“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR”

HKP avukatları, dilekçenin devamında soruların cevaplandırılmasını talep ederek, “Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için de özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir” ifadelerini kullandı.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Rektörlüğe yapılan başvurunun ardından HKP İstanbul İl Örgütü Yöneticileri adına Av. Fettah Ayhan Erkan Marmara Üniversitesi önünde açıklama yaptı. Erkan, “Halkın Kurtuluş Partisi Tayyip Erdoğan’ın diploma sahteciliğinin peşini bırakmayacaktır. Bu sadece AKP’giller’in bir sahtekârlığıdır. Bunun dışında AKP’giller’in sayamayacağımız kadar yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun, talanları vardır. Bunlara karşı suç duyurularında bulunduk. Yaptığımız fiili mücadelenin yanında aynı zamanda hukuki mücadelede sürdürmekteyiz. Amacımız tarihe not düşmek. İleriye yönelik belge oluşturmaktır” dedi.

NE OLMUŞTU?

HKP avukatları geçen aylarda Erdoğan hakkında Eyüp Lisesi’ne Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvurarak Lise Diplomasının olup olmadığına yönelik sorular sormuştu. Ancak Eyüp Lisesi’nin yasal süre içerisinde cevap vermemesi üzerine HKP Avukatları Eyüp Lisesi Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.