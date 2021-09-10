HKP’den Erdoğan ve TCDD Genel Müdürü Murat Atik hakkında suç duyurusu!

10 Eylül 2021 Cuma, 12:00

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ali İhsan Uygun’un yerine Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. Yöneticisi olduğu şirket aracılığıyla nisan ayında TCDD ile 40 milyon avroluk özelleştirme anlaşmasına imza atan Atik’in TCDD Genel Müdürü olarak görevlendirilmesi tepki çekti.

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Murat Atik’in Adnan Oktar örgütü üyesi çıktığını yazmış ve Atik’in annesinin, Erdoğan ailesinden bazı isimlerle yakınlığı olduğu iddiasını da dile getirmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

ERDOĞAN VE ATİK’E SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik hakkında, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“HUKUKUN AYAKLAR ALINDIĞI, ADAM KAYIRMANIN BAŞ TACI EDİLDİĞİ…”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “TCDD’ye şüpheli Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı atama hukukun, liyakatin ve hatta var olan kanunların ayaklar altına alındığını, adam kayırmanın, yandaşlığın, hukuk dışılığın baş tacı edildiğini çok net olarak göstermektedir” denildi. Dilekçede, TCK’nın 3’üncü maddesi, “Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi”nin ihlal edildiği, ayaklar altına alındığı belirtildi.

Dilekçede Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun, “Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!” başlıklı yazısına ve Gazetemiz Muhabiri Sefa Uyar’ın, “TCDD'ye özel' genel müdür” başlık haberine de yer verildi.

"ERDOĞAN’IN BUNLARI BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Murat Atik’in Adnan Oktarcılara para yardımı yapmasına ve Oktarcılara yapılan operasyonlarda iki kez firari duruma düşmesine rağmen TCDD’ye Genel Müdür olarak atanmasına dikkat çekilen dilekçede, “Bu atamayı yapan, İstihbarat ve Emniyet Teşkilatı emrinde olan, şüpheli Recep Tayyip Erdoğan’ın bunları bilmemesi mümkün değildir. Bu atama ile şüpheli Recep Tayyip Erdoğan TCK 257’de tanımlanan Görevi Kötüye Kullanma suçunu işlemiştir” denildi.

HKP avukatları dilekçede, Erdoğan ve Atik hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“TCDD KUZUSU MURAT ATİK KURDUNA TESLİM EDİLMİŞTİR”

"Değerli Halkımız; Halkın Kurtuluş Partisi; AKP’gillerin ve Reisinin hukuksuzluklarını, kanunsuzluklarını, adaletsizliklerini, haksızlıklarını yargıya taşımaya devam ediyor. Bugünkü suç duyurumuzun konusu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ile daha 5 ay önce 40 milyon avroluk anlaşma imzalayan, Sun Group adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik’in TCDD Genel Müdürlüğüne atanması. 233 KHK’nın 7’inci maddesinin 2’inci fıkrası ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü’nün 8’inci maddesinin b fıkrasında TCDD Yönetim Kurulu üyeleri için “rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar” ifadesi yer almasına rağmen Murat Atik Genel Müdür olarak atanmıştır. Bu atama ile TCDD Kuzusu Murat Atik kurduna teslim edilmiştir. Bu atama; TCDD’nin tümden peşkeş çekileceğinin adımlarıdır. Araba geçiş garantili köprülerden, hasta garantili şehir hastanelerinden, yolcu garantili havaalanlarından sonra, yolcu garantili özel demiryolu işletmeciliğinin de geleceğinin işaretleridir.

"BİZ SUÇLARI KAYIT ALTINA ALDIRIYORUZ, TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ"

Murat Atik’in özelliği sadece bir şirketin başkanı olması değildir. Murat Atik aynı zamanda kamuoyunda Adnan Oktarcılar olarak bilinen Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olan, bu örgüte yıllarca parasal yardımda bulunan, bu örgüte yapılan operasyonda firari duruma düşen, bu örgüte hibe yoluyla silahını da veren birisidir. Bir gece kararnamesiyle TCDD’nin başına getirilen Murat Atik böyle birisidir. En küçük memuriyette güvenlik soruşturmaları yapılırken, ceza almasa dahi iltisak sebebiyle insanlar memuriyetten atılırken, yedi sülalesi mağdur edilirken, Adnan Oktarcılara organik bağı, neredeyse kesin derecesinde olan Murat Atik TCDD’nin başına Genel Müdür olarak getirilebiliyor. Bu atamayı yapan Tayyip Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanmak, Murat Atik hakkında da Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Biliyoruz yaptığımız suç duyuruları karşısında savcılar, kovuşturmaya veya soruşturmaya yer olmadığına dair kararı verip geçecekler. Ama biz bu suçları kayıt altına aldırıyoruz. Ve en önemlisi tarihe not düşüyoruz. Bu hukuki mücadeleler de bizim omuzlarımıza yüklenmiş bir görevdir. Hiç çekinmeden, korkmadan, bıkmadan, yılmadan görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."