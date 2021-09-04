TCDD Genel Müdürü Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle görevden alındı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun,Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 20 Eylül 2019'da getirilen Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle gece yarısı görevinden alındı.
YENİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ
Ali İhsan Uygun'dan boşalan göreve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi.
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